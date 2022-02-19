Терапевт Водовозов назвал самые распространённые причины отёков

Врач-терапевт высшей категории Алексей Водовозов в беседе с RT рассказал, о каких заболеваниях могут свидетельствовать отёки.

По его словам, причиной возникновения отёков может быть множество заболеваний.

При этом Водовозов добавил, что отёки в рамках беременности считаются «относительно нормальными».

«Некоторые из них вызываются лекарственными препаратами, большим количеством выпитой жидкости или долгим стоянием. Если иметь в виду патологию, то первое — это сердечно-сосудистые заболевания», — объяснил врач.

Если с сердцем всё в порядке, следующее, что посоветовал обследовать терапевт, — почки.

«Далее — глубокие вены. Это может быть либо тромбоз глубоких вен, либо хроническая венозная недостаточность. И то, и то будет сопровождаться отёками, они будут немного отличаться, но отличить одно от другого сможет специалист-флеболог», — объяснил эксперт.

Специалист также отметил, что отёки могут быть связаны с различными популярными методиками похудения.

«В основном они ничего общего с научным подходом не имеют, зачастую люди себе вредят. Из-за того что поступает недостаточное количество белков с пищей, могут возникать онкотические отёки», — рассказал Водовозов.

Кроме того, в качестве возможных причин отёков он назвал поражение печени и проблемы с сосудами.

«Венозная кровь начинает задерживаться, не поступает в сердце в необходимом количестве, следственно, венозный застой, расширение вен, в том числе венозное расширение вен пищевода», — подчеркнул собеседник RT.

По словам специалиста, если вы не находите логичную причину отёка, это не единичный случай и отёк не проходит после ночного отдыха, то это повод обратиться к врачу.

Ранее врач-онколог, старший научный сотрудник отделения онкодерматологии в институте им. Блохина Игорь Самойленко в беседе с RT рассказал, какие обследования стоит ежегодно проходить россиянам для ранней диагностики онкологических заболеваний.