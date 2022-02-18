Кабмин России продлил до 1 июля упрощённый порядок установления инвалидности

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Правительство России продлило упрощённый порядок назначения инвалидности и оформления справок для граждан, пострадавших на производстве.
Кабмин России продлил до 1 июля упрощённый порядок установления инвалидности
  • Legion-Media

«Действующий в России временный порядок установления или подтверждения инвалидности продлевается до 1 июля 2022 года», — говорится в сообщении на сайте кабмина.

Временный порядок предполагает автоматическое продление ранее установленной инвалидности на последующие шесть месяцев.

Он также позволяет присваивать инвалидность впервые без личного обращения человека в бюро медико-социальной экспертизы. 

Ранее упрощённый порядок назначения инвалидности был продлён до 1 марта 2022 года.

Также член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб в беседе с RT прокомментировала предложение повысить выплаты по уходу за детьми-инвалидами, в том числе независимо от наличия трудового дохода.

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