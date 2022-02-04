Депутат Бессараб поддержала идею увеличения размера выплат по уходу за детьми-инвалидами

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Полина Полетаева
Член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб в беседе с RT прокомментировала предложение повысить выплаты по уходу за детьми-инвалидами, в том числе — независимо от наличия трудового дохода.
Депутат Бессараб поддержала идею увеличения размера выплат по уходу за детьми-инвалидами
  • РИА Новости

«Уверена, что это нужно делать. Потому что, к сожалению, сегодня большая пропасть между доходами тех граждан, кто имеет возможность трудиться, и тех, кто вынужденно находится дома, поскольку должен ухаживать за детьми-инвалидами или пожилыми родственниками»,  — сказала депутат.

Она отметила, что данная проблема существует не только в России, но и во всём мире, и в России «её постепенно решают».

«В том числе — распространением системы долговременного ухода за пожилыми людьми и инвалидами. Сегодня она распространена на 34 субъекта России. Но, конечно, нужно ежегодно увеличивать количество регионов, входящих в эту систему, развивать её саму, а также увеличивать средства финансирования по социальному направлению… Нужно помогать тем родственникам, которые осуществляют уход за инвалидами», — заключила Бессараб.

Ранее уполномоченный по правам ребёнка в Республике Татарстан, основатель Национального родительского комитета Ирина Волынец предложила повысить размер выплат по уходу за детьми-инвалидами в возрасте до 18 лет.

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