Правительство продлило упрощённый порядок назначения инвалидности

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Правительство России продлило до 1 марта 2022 года упрощённый порядок назначения инвалидности. Соответствующее постановление подписал премьер-министр Михаил Мишустин.
Правительство продлило упрощённый порядок назначения инвалидности
  • РИА Новости

«Временный порядок предполагает автоматическое продление ранее установленной инвалидности на последующие шесть месяцев. Он также позволяет присваивать инвалидность впервые без личного обращения человека в бюро медико-социальной экспертизы», — говорится в сообщении на сайте кабмина.

Как отмечается, все необходимые документы, в том числе для обеспечения инвалидов техническими средствами реабилитации, поступают в учреждения с помощью системы электронного межведомственного взаимодействия.

Одновременно продлевается упрощённый порядок оформления справок для граждан, пострадавших на производстве или имеющих профессиональные заболевания, сообщили в пресс-службе.

В мае кабинет министров выделил дополнительно 9,5 млрд рублей на средства реабилитации для инвалидов.

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