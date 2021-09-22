Правительство продлило упрощённый порядок назначения инвалидности

Правительство России продлило до 1 марта 2022 года упрощённый порядок назначения инвалидности. Соответствующее постановление подписал премьер-министр Михаил Мишустин.

«Временный порядок предполагает автоматическое продление ранее установленной инвалидности на последующие шесть месяцев. Он также позволяет присваивать инвалидность впервые без личного обращения человека в бюро медико-социальной экспертизы», — говорится в сообщении на сайте кабмина.

Как отмечается, все необходимые документы, в том числе для обеспечения инвалидов техническими средствами реабилитации, поступают в учреждения с помощью системы электронного межведомственного взаимодействия.

Одновременно продлевается упрощённый порядок оформления справок для граждан, пострадавших на производстве или имеющих профессиональные заболевания, сообщили в пресс-службе.

В мае кабинет министров выделил дополнительно 9,5 млрд рублей на средства реабилитации для инвалидов.