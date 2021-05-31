Кабмин выделил ещё более 9,5 млрд рублей на средства реабилитации для инвалидов

Короткая ссылка
Российский премьер Михаил Мишустин подписал распоряжение о выделении финансирования из резервного фонда в размере ещё более 9,5 млрд рублей на средства реабилитации для инвалидов.
Кабмин выделил ещё более 9,5 млрд рублей на средства реабилитации для инвалидов
  • РИА Новости

Об этом сообщается на сайте правительства.

Отмечается, что «речь идёт о слуховых аппаратах, креслах-колясках, синтезаторах речи, протезах, ортезах и других изделиях, которыми инвалидов обеспечивает государство».

«В 2021 году на эти цели в федеральном бюджете предусмотрено более 33,2 млрд рублей. Дополнительное финансирование позволит обеспечить этими средствами граждан в полном объёме», — говорится в сообщении.

Мишустин отметил, что документ подготовлен по поручению президента, а также в рамках выполнения поручений по итогам отчёта правительства в Госдуме.

Ранее правительство России утвердило порядок использования электронного сертификата для получения инвалидами технических средств реабилитации.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить