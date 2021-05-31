Кабмин выделил ещё более 9,5 млрд рублей на средства реабилитации для инвалидов

Российский премьер Михаил Мишустин подписал распоряжение о выделении финансирования из резервного фонда в размере ещё более 9,5 млрд рублей на средства реабилитации для инвалидов.

Об этом сообщается на сайте правительства.

Отмечается, что «речь идёт о слуховых аппаратах, креслах-колясках, синтезаторах речи, протезах, ортезах и других изделиях, которыми инвалидов обеспечивает государство».

«В 2021 году на эти цели в федеральном бюджете предусмотрено более 33,2 млрд рублей. Дополнительное финансирование позволит обеспечить этими средствами граждан в полном объёме», — говорится в сообщении.

Мишустин отметил, что документ подготовлен по поручению президента, а также в рамках выполнения поручений по итогам отчёта правительства в Госдуме.

Ранее правительство России утвердило порядок использования электронного сертификата для получения инвалидами технических средств реабилитации.