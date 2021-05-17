Кабмин утвердил порядок использования цифрового сертификата инвалидов

Правительство России утвердило порядок использования электронного сертификата для получения инвалидами технических средств реабилитации (ТСР), сообщает пресс-служба Минтруда.

«Правительством определён порядок использования электронного сертификата. Необходимые для этого изменения внесены сразу в несколько актов правительства России», — говорится в заявлении.

Заявление на получение электронного сертификата можно подать в региональном отделении Фонда социального страхования или в личном кабинете на портале госуслуг. При этом необходимо указать номер карты «МИР», к которой будет привязан сертификат. В случае если стоимость необходимого технического средства реабилитации будет выше предельной стоимости, установленной в электронном сертификате, гражданин имеет право внести доплату из собственных средств.

В апреле премьер-министр России Михаил Мишустин утвердил возможность для граждан с инвалидностью с октября 2021 года получать средства реабилитации по электронному сертификату.

На обеспечение инвалидов техническими средствами реабилитации будет выделено 10 млрд рублей.