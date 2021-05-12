Кабмин выделит 10 млрд рублей на средства реабилитации для инвалидов

Правительство России выделит 10 млрд рублей на обеспечение инвалидов техническими средствами реабилитации. Об этом сообщил премьер-министр Михаил Мишустин, отвечая на вопросы депутатов после отчёта в Госдуме.

По его словам, накануне президент Владимир Путин поддержал решение о выделении средств в объёме 10 млрд рублей Фонду социального страхования.

«И соответственно, поручения даны, по итогам мы выделим из резервного фонда эти средства на погашение задолженности для обеспечения соответствующими техническими средствами реабилитации в полном накопленном объёме: это кресла-коляски, ползунки, ходунки — всё, что необходимо», — цитирует Мишустина ТАСС.

Ранее для граждан с инвалидностью утвердили возможность получать средства реабилитации по электронному сертификату в рамках государственной информационной системы.