Власти Петербурга окажут помощь семьям скончавшихся после диагностики в медцентре

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Администрация Санкт-Петербурга окажет материальную помощь пострадавшим и семьям пациентов, скончавшихся после диагностики в медцентре.
Власти Петербурга окажут помощь семьям скончавшихся после диагностики в медцентре
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«Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов принял решение о выделении дополнительной материальной помощи пострадавшим и семьям погибших в результате медицинского инцидента в Консультативно-диагностическом центре №1», — говорится в сообщении городской администрации.

Семьи погибших получат по 1 млн рублей. При установлении инвалидности пострадавшим выплатят 500 тыс. рублей, в случае установления причинения вреда здоровью — 300 тыс. рублей.

Кроме того, власти разработали план оказания адресной медико-социальной помощи пострадавшим и предусмотрели экстренную социальную помощь, поддержку семей, лишившихся в результате трагедии кормильца, юридическую и психологическую помощь.

В конце января сообщалось о смерти нескольких пациентов клиники в Петербурге после диагностического исследования.

По версии следствия, в данном центре на протяжении длительного времени оказывались медицинские услуги с применением промышленного химического препарата, не включённого в государственный реестр лекарственных средств и не отвечающего требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей.

Октябрьский районный суд Петербурга заключил под стражу сотрудницу Городского консультативно-диагностического центра №1 Елену Медведеву, обвиняемую по делу о смерти пациентов.

По делу также был задержан главный врач СПб ГБУЗ «Городской консультативно-диагностический центр №1».

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