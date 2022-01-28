В Петербурге после гибели трёх пациентов задержан главврач диагностического центра

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В Петербурге после гибели трёх пациентов задержан главный врач СПб ГБУЗ «Городской консультативно-диагностический центр №1».
В Петербурге после гибели трёх пациентов задержан главврач диагностического центра
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Об этом говорится в сообщении регионального управления Следственного комитета России.

По версии следствия, подозреваемый на протяжении длительного времени при оказании услуг пациентам применял контрафактный химический препарат, который не отвечает требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей.

«В результате более 20 пациентам был причинён вред здоровью различной степени тяжести. В январе 2022 года шесть пациентов были госпитализированы, трое из которых, несмотря на принятые меры по оказанию медицинской помощи, скончались», — отметили в ведомстве.

Как пишут «Невские новости», скорая 25 января в 09:25 привезла в больницу им. Боткина 80-летнюю жительницу города.

По её словам, она 24 января проходила медицинское исследование желудка с применением бария в диагностическом центре на улице Сикейроса. Врачи диагностировали у пациентки, которая была в тяжёлом состоянии, отравление неизвестным ядом. Пенсионерку поместили в реанимацию.

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