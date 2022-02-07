Завотделением клиники в Петербурге после смерти семи пациентов арестована до 25 марта

Октябрьский районный суд Петербурга заключил под стражу сотрудницу Городского консультативно-диагностического центра (ГКДЦ) №1 Елену Медведеву, обвиняемую по делу о смерти пациентов.

Об этом сообщает объединенная пресс-служба судов города.

Мера пресечения избрана по 25 марта.

Медведева просила о домашнем аресте и обещала суду сотрудничать со следствием.

Женщине инкриминировано преступление по ч. 3 ст. 238 УК («Оказание небезопасных услуг»).

По данным следствия, будучи заведующей отделением лучевой диагностики ГКДЦ №1, она достоверно знала, что препарат «Барий сернокислый 0.10 (H₂O)%» не является лекарственным, и организовала его использование при проведении процедур.

Ранее сообщалось, что число пациентов, скончавшихся после диагностической процедуры в клинике в Санкт-Петербурге, возросло до семи.

В конце января сообщалось, что три пациента клиники в Петербурге скончались после диагностического исследования, ещё трое находятся в реанимации.

Позднее стало известно о задержании главного врача СПб ГБУЗ «Городской консультативно-диагностический центр №1».

По версии следствия, в указанном центре на протяжении длительного времени оказывались медицинские услуги с применением промышленного химического препарата, не включённого в государственный реестр лекарственных средств, не отвечающего требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей.