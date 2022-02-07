Завотделением клиники в Петербурге после смерти семи пациентов арестована до 25 марта

Короткая ссылка
Октябрьский районный суд Петербурга заключил под стражу сотрудницу Городского консультативно-диагностического центра (ГКДЦ) №1 Елену Медведеву, обвиняемую по делу о смерти пациентов.
Завотделением клиники в Петербурге после смерти семи пациентов арестована до 25 марта
  • РИА Новости

Об этом сообщает объединенная пресс-служба судов города.

Мера пресечения избрана по 25 марта.

Медведева просила о домашнем аресте и обещала суду сотрудничать со следствием.

Женщине инкриминировано преступление по ч. 3 ст. 238 УК («Оказание небезопасных услуг»).

По данным следствия, будучи заведующей отделением лучевой диагностики ГКДЦ №1, она достоверно знала, что препарат «Барий сернокислый 0.10 (H₂O)%» не является лекарственным, и организовала его использование при проведении процедур.

Ранее сообщалось, что число пациентов, скончавшихся после диагностической процедуры в клинике в Санкт-Петербурге, возросло до семи.

В конце января сообщалось, что три пациента клиники в Петербурге скончались после диагностического исследования, ещё трое находятся в реанимации.

Позднее стало известно о задержании главного врача СПб ГБУЗ «Городской консультативно-диагностический центр №1».

По версии следствия, в указанном центре на протяжении длительного времени оказывались медицинские услуги с применением промышленного химического препарата, не включённого в государственный реестр лекарственных средств, не отвечающего требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
Уважаемые читатели, оставленные вами ранее комментарии в процессе миграции из-за смены платформы. В ближайшее время все диалоги вернутся
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить