Число погибших после диагностической процедуры в клинике в Петербурге возросло до семи

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Число пациентов, скончавшихся после диагностической процедуры в клинике в Санкт-Петербурге, возросло до семи.
Число погибших после диагностической процедуры в клинике в Петербурге возросло до семи
  • © Алексей Сухоруков
  • РИА Новости

Об этом сообщает Следственный комитет России.

«В период с декабря 2021 года по январь 2022 года семь пациентов, проходивших обследование, скончались», — заявили в ведомстве.

В конце января сообщалось, что три пациента клиники в Петербурге скончались после диагностического исследования, ещё трое находятся в реанимации.

Позднее стало известно о задержании главного врача СПб ГБУЗ «Городской консультативно-диагностический центр №1».

По версии следствия, в указанном центре на протяжении длительного времени оказывались медицинские услуги с применением промышленного химического препарата, не включённого в государственный реестр лекарственных средств,  не отвечающего требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей.

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