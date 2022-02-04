Число погибших после диагностической процедуры в клинике в Петербурге возросло до семи
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- РИА Новости
Об этом сообщает Следственный комитет России.
«В период с декабря 2021 года по январь 2022 года семь пациентов, проходивших обследование, скончались», — заявили в ведомстве.
В конце января сообщалось, что три пациента клиники в Петербурге скончались после диагностического исследования, ещё трое находятся в реанимации.
Позднее стало известно о задержании главного врача СПб ГБУЗ «Городской консультативно-диагностический центр №1».
По версии следствия, в указанном центре на протяжении длительного времени оказывались медицинские услуги с применением промышленного химического препарата, не включённого в государственный реестр лекарственных средств, не отвечающего требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей.