Экономист Сорокина рекомендовала пенсионерам увольняться в конце месяца для получения доплат
«Если пенсионер уволится 28 февраля, индексация его пенсии будет произведена в июне, а расчёт доплаты будет сделан с марта», — привела пример Сорокина в беседе с агентством «Прайм».
По ее словам, работодатели передают отчёт о сотрудниках в Пенсионный фонд России по итогам каждого календарного месяца до 15 числа.
Ранее доцент экономического факультета РУДН Андрей Гиринский назвал способ повысить размер выплат россиянам, которые продолжают работать на пенсии.