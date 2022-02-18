Экономист Сорокина рекомендовала пенсионерам увольняться в конце месяца для получения доплат

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Доцент экономического факультета РУДН, к.э.н Лариса Сорокина рекомендовала пенсионерам увольняться с работы в конце месяца для получения доплат.

«Если пенсионер уволится 28 февраля, индексация его пенсии будет произведена в июне, а расчёт доплаты будет сделан с марта», — привела пример Сорокина в беседе с агентством «Прайм».

По ее словам, работодатели передают отчёт о сотрудниках в Пенсионный фонд России по итогам каждого календарного месяца до 15 числа.

Ранее доцент экономического факультета РУДН Андрей Гиринский назвал способ повысить размер выплат россиянам, которые продолжают работать на пенсии.

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