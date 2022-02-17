Онколог Кравец перечислила самые распространённые виды рака у женщин

Заведующая отделением брахитерапии в Институте ядерной медицины, онколог и доктор медицинских наук Ольга Кравец перечислила самые распространённые виды рака у женщин.

В беседе с «Газетой.Ru» она рассказала, что это рак молочной железы, злокачественные новообразования кожи (кроме меланомы), тела матки, ободочной кишки и шейки матки.

По словам эксперта, за 10 лет в России не выявлено статистически значимого роста или снижения показателя онкозаболеваемости среди женщин.

Ранее доктор медицинских наук, член-корреспондент РАН, главный врач онкоцентра «Лапино-2» Михаил Давыдов в беседе с «Известиями» перечислил основные виды злокачественных опухолей.