В Ленобласти смягчили ряд антикоронавирусных мер

В Ленинградской области кафе, рестораны и дискотеки смогут принимать клиентов до 2:00 с 21 февраля. Соответствующие изменения в антикоронавирусное постановление внёс губернатор Александр Дрозденко.

Об этом сообщают «Невские новости».

Количество посетителей по-прежнему ограничено до 50%. Посещать заведения могут граждане, у которых есть документы, подтверждающие прохождение полного курса вакцинации или факт заболевания в течение последнего года, либо отрицательный результат ПЦР-теста, проведённый не позднее чем за 48 часов.

В кафе и ресторанах, где оформлены паспорта коллективной безопасности от COVID-19, вход открыт для посетителей без «антиковидных» документов.

Ранее сообщалось, что власти Бурятии сняли запрет на проведение спортивных соревнований с 14 февраля.

Депутат Госдумы, заслуженный врач России Татьяна Кусайко в беседе с НСН рассказала, как изменилась отечественная система реабилитации пациентов, перенёсших коронавирусную инфекцию.