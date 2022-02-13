Власти Бурятии сняли запрет на проведение спортивных соревнований с 14 февраля

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Власти Бурятии отменили ряд ограничений, введённых из-за распространения коронавирусной инфекции. В частности, снимается запрет на проведение спортивных соревнований в регионе с 14 февраля.
Власти Бурятии сняли запрет на проведение спортивных соревнований с 14 февраля
  • Legion-Media

«Разрешены спортивные соревнования, включенные в Единый календарный план спортивно-массовых и физкультурно-оздоровительных мероприятий, являющихся отборочными к межрегиональным и всероссийским соревнованиям», — говорится в сообщении на сайте регионального правительства.

Также с 14 февраля возобновляют работу детские развлекательные центры и компьютерные клубы при условии загрузки не более 50% от пропускной способности объекта.

Ранее власти Якутии отменили действие QR-кодов при посещении торговых центров в городе Якутске. 

Депутат Госдумы, заслуженный врач России Татьяна Кусайко в беседе с НСН рассказала, как изменилась отечественная система реабилитации пациентов, перенёсших коронавирусную инфекцию.

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