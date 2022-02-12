В Якутске отменили систему QR-кодов при посещении торговых центров

Власти Якутии отменили действие QR-кодов при посещении торговых центров в городе Якутске. Также отменяется требование о предоставлении отрицательного ПЦР-теста при выходе из отпуска.

Об этом сообщается на сайте региональной администрации.

«Согласно новому указу, требование о предъявлении QR-кодов вакцинированного или переболевшего при входе в торговые центры города Якутска отменяется», — говорится в сообщении.

Отменено также требование о предоставлении отрицательного ПЦР-теста при выходе из отпуска.

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