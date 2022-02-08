В Кемеровской области отменили систему QR-кодов в общественных местах
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- РИА Новости
Об этом говорится на сайте администрации правительства региона.
«В регионе сняты некоторые меры по противодействию коронавирусу… Так, в Кузбассе больше не нужно предъявлять QR-код, сертификат о прививке или справку об отрицательном ПЦР-тесте при посещении общественных мест и мероприятий», — отмечается в заявлении.
Уточняется также, что физкультурные и спортивные мероприятия в Кузбассе могут проходить со зрителями при заполняемости не более 70% от пропускной способности спортивного сооружения.
Кроме того, временно сняты ограничения на работу предприятий общественного питания с 23:00 до 06:00.
Ранее сообщалось, что в России QR-код по результатам теста на антитела можно будет получить с 21 февраля.