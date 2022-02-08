В Кемеровской области отменили систему QR-кодов в общественных местах

Короткая ссылка
Власти Кемеровской области отменили действие QR-кодов при посещении общественных мест.
В Кемеровской области отменили систему QR-кодов в общественных местах
  • © Александр Гальперин
  • РИА Новости

Об этом говорится на сайте администрации правительства региона.

«В регионе сняты некоторые меры по противодействию коронавирусу… Так, в Кузбассе больше не нужно предъявлять QR-код, сертификат о прививке или справку об отрицательном ПЦР-тесте при посещении общественных мест и мероприятий», — отмечается в заявлении.

Уточняется также, что физкультурные и спортивные мероприятия в Кузбассе могут проходить со зрителями при заполняемости не более 70% от пропускной способности спортивного сооружения.

Кроме того, временно сняты ограничения на работу предприятий общественного питания с 23:00 до 06:00.

Ранее сообщалось, что в России QR-код по результатам теста на антитела можно будет получить с 21 февраля.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
Уважаемые читатели, оставленные вами ранее комментарии в процессе миграции из-за смены платформы. В ближайшее время все диалоги вернутся
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить