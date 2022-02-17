Педиатр Тещенкова назвала опасные последствия неправильной осанки при работе за компьютером

Консультант цифрового медицинского сервиса «Доктор рядом», педиатр Дарья Тещенкова рассказала, что скрещивание ног и закидывание их друг на друга при работе за компьютером грозит изменением длины ноги.

«К сожалению, такая поза может привести к спазмам в тазовых мышцах из-за напряжения, а в долгосрочной перспективе и к укорочению одной ноги», — отметила специалист в разговоре с «Газетой.Ru».

Она предупредила, что такое положение ног за столом также может вызвать повышение давления и варикоз. Помимо этого, скрещивание ног за столом может способствовать зажиму нервов, что также может сказаться на походке, отметила специалист.

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