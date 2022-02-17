Иммунолог Крючков высказался об антителах к COVID-19

Иммунолог кандидат медицинских наук Николай Крючков высказался об антителах к коронавирусу.

В беседе с газетой «Известия» он напомнил об усреднённой динамике, в соответствии с которой нормальным считается многократное снижение уровня антител: в первые два-три месяца — в три раза, а в первые четыре-пять месяцев — в десять раз.

«Если говорить про эффекторные клетки, то они живут дольше, чем антитела, но не намного дольше — девять-десять месяцев. Клетки памяти живут годами, мы можем это говорить, исходя из исследований других похожих инфекций. Но они не дают полноценной защиты — эти клетки говорят о том, что организм запомнил встречу с антигеном и впоследствии, спустя время после повторной встречи с этим антигеном, образуются эффекторные клетки и антитела», — заявил эксперт.

По его словам, для усиления иммунитета рекомендуется ревакцинация.

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