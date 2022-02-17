Иммунолог Крючков высказался об антителах к COVID-19

Короткая ссылка
Иммунолог кандидат медицинских наук Николай Крючков высказался об антителах к коронавирусу.
Иммунолог Крючков высказался об антителах к COVID-19
  • Gettyimages.ru

В беседе с газетой «Известия» он напомнил об усреднённой динамике, в соответствии с которой нормальным считается многократное снижение уровня антител: в первые два-три месяца — в три раза, а в первые четыре-пять месяцев — в десять раз.

«Если говорить про эффекторные клетки, то они живут дольше, чем антитела, но не намного дольше — девять-десять месяцев. Клетки памяти живут годами, мы можем это говорить, исходя из исследований других похожих инфекций. Но они не дают полноценной защиты — эти клетки говорят о том, что организм запомнил встречу с антигеном и впоследствии, спустя время после повторной встречи с этим антигеном, образуются эффекторные клетки и антитела», — заявил эксперт.

По его словам, для усиления иммунитета рекомендуется ревакцинация.

Ранее врач-отоларинголог высшей категории кандидат медицинских наук Владимир Зайцев в беседе с URA.RU рассказал, почему у переболевших COVID-19 могут измениться вкусовые ощущения.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
Уважаемые читатели, оставленные вами ранее комментарии в процессе миграции из-за смены платформы. В ближайшее время все диалоги вернутся
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить