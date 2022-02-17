Песков предупредил о риске «нового воспламенения» ситуации вблизи границ России

Ситуация вокруг Украины в любой момент может перейти из информационного противоборства в активную военную фазу вблизи российских границ. Об этом заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.

«Каждый момент рискует перейти из области информационных атак в последствия, которые вызовут новое воспламенение войны в непосредственной близости от наших границ», — приводит ТАСС его слова.

Песков добавил, что российская сторона сохраняет ответственную позицию и ждёт от партнёров диалога.

Ранее в Кремле заявили, что следят за обострением ситуации в Донбассе.

Представитель самопровозглашённой Донецкой народной республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня сообщил, что украинские вооружённые формирования обстреляли окраины Донецка.