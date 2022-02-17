В Кремле отметили нагнетание обстановки в Донбассе

В Кремле следят за обострением ситуации в Донбассе, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«Безусловно, мы читаем и видим сообщения, которые оттуда исходят. Конечно, большей информацией обладают наши военные, потому что есть данные из специальных источников. Но даже без этого абсолютно понятно, что обстановка нагнетается», — цитирует Интерфакс Пескова.

Ранее представитель самопровозглашённой Донецкой народной республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня сообщил, что украинские вооружённые формирования обстреляли окраины Донецка.

Представитель самопровозглашённой Луганской народной республики в политической подгруппе Родион Мирошник также отметил, что, обстреливая территорию республик Донбасса из тяжёлого вооружения, в том числе из крупнокалиберных миномётов, Киев целенаправленно нарушает меры по перемирию в Донбассе, подписанные летом 2020 года.