В Татарстане зарегистрировали 3621 случай коронавируса за сутки

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В Татарстане зарегистрировали 3621 случай коронавируса за последние сутки.
В Татарстане зарегистрировали 3621 случай коронавируса за сутки
  • AP

Об этом сообщает «Реальное время».

Больше всего заболевших — в Казани (1260 жителей).

С начала пандемии в регионе заболели 84 250 человек. Выздоровели 54 073 жителя, в том числе 3202 за минувшие 24 часа.

Также стало известно, что в Ленинградской области выявили 1994 случая COVID-19 за сутки, передаёт mk.ru со ссылкой на сайт информационного центра по борьбе с коронавирусом. Общее число заболевших в регионе достигло 151 314.

Ранее врач-отоларинголог высшей категории кандидат медицинских наук Владимир Зайцев рассказал, почему у переболевших COVID-19 могут измениться вкусовые ощущения.

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