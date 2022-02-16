Отоларинголог Зайцев рассказал, почему у переболевших COVID-19 могут измениться вкусовые ощущения

Врач-отоларинголог высшей категории кандидат медицинских наук Владимир Зайцев рассказал, почему у переболевших COVID-19 могут измениться вкусовые ощущения.

«Это называется «инверсия вкуса», или изменение вкуса. За это отвечает один из отделов участков продолговатого мозга — не только за обоняние, но и за вкусовые ощущения, вкусовые рецепторы. Если человек постоянно находится в состоянии стресса, недосыпания, неправильного питания, ничего хорошего не жди», — заявил он в беседе с URA.RU.

Как отметил Зайцев, должно пройти время. Если инфекция проникла неглубоко, то рано или поздно произойдёт самовосстановление по всем органам и системам.

По словам эксперта, важное условие — полноценный отдых и правильное питание.

Ранее член комитета Совфеда по социальной политике, заслуженный врач России Владимир Круглый в беседе с «Радио 1» прокомментировал ситуацию с заболеваемостью COVID-19.