Отоларинголог Зайцев рассказал, почему у переболевших COVID-19 могут измениться вкусовые ощущения

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Врач-отоларинголог высшей категории кандидат медицинских наук Владимир Зайцев рассказал, почему у переболевших COVID-19 могут измениться вкусовые ощущения.
Отоларинголог Зайцев рассказал, почему у переболевших COVID-19 могут измениться вкусовые ощущения
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«Это называется «инверсия вкуса», или изменение вкуса. За это отвечает один из отделов участков продолговатого мозга — не только за обоняние, но и за вкусовые ощущения, вкусовые рецепторы. Если человек постоянно находится в состоянии стресса, недосыпания, неправильного питания, ничего хорошего не жди», — заявил он в беседе с URA.RU.

Как отметил Зайцев, должно пройти время. Если инфекция проникла неглубоко, то рано или поздно произойдёт самовосстановление по всем органам и системам.

По словам эксперта, важное условие — полноценный отдых и правильное питание.

Ранее член комитета Совфеда по социальной политике, заслуженный врач России Владимир Круглый в беседе с «Радио 1» прокомментировал ситуацию с заболеваемостью COVID-19.

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