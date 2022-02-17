В Калининградской области выявили 2050 случаев коронавируса за сутки

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В Калининградской области выявили 2050 случаев коронавируса за последние сутки.
В Калининградской области выявили 2050 случаев коронавируса за сутки
  • AP

Об этом сообщает «Янтарный край» со ссылкой на федеральный оперативный штаб.

Госпитализированы 252 пациента. Выздоровели за минувшие 24 часа 2567 жителей.

Также стало известно, что в Татарстане за сутки прививку от COVID-19 сделали 2434 человека, передаёт «Реальное время» со ссылкой на пресс-службу Минздрава республики.

Всего в регионе привились 2 443 074 жителя, завершили иммунизацию 1 903 368. Ревакцинировались 226 970 татарстанцев.

Ранее врач-отоларинголог высшей категории кандидат медицинских наук Владимир Зайцев рассказал, почему у переболевших COVID-19 могут измениться вкусовые ощущения.

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