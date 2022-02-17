В Калининградской области выявили 2050 случаев коронавируса за сутки

В Калининградской области выявили 2050 случаев коронавируса за последние сутки.

Об этом сообщает «Янтарный край» со ссылкой на федеральный оперативный штаб.

Госпитализированы 252 пациента. Выздоровели за минувшие 24 часа 2567 жителей.

Также стало известно, что в Татарстане за сутки прививку от COVID-19 сделали 2434 человека, передаёт «Реальное время» со ссылкой на пресс-службу Минздрава республики.

Всего в регионе привились 2 443 074 жителя, завершили иммунизацию 1 903 368. Ревакцинировались 226 970 татарстанцев.

Ранее врач-отоларинголог высшей категории кандидат медицинских наук Владимир Зайцев рассказал, почему у переболевших COVID-19 могут измениться вкусовые ощущения.