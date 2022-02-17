В Кировской области зафиксировали 2061 случай COVID-19 за сутки

В Кировской области зафиксировали 2061 случай COVID-19 за последние сутки.

Об этом сообщает progorod43 со ссылкой на региональный оперативный штаб.

На стационарном лечении находится 4031 пациент, на амбулаторном — 21 412 с гриппом и ОРВИ и 29 421 с коронавирусом.

Также стало известно, что в Кемеровской области выявили 2575 случаев COVID-19 за минувшие 24 часа. Выписаны 3148 жителей, передаёт kp.ru со ссылкой на региональный оперативный штаб.

С начала пандемии в области заболели 127 780 человек, вылечился 99 021.

Ранее врач-отоларинголог высшей категории кандидат медицинских наук Владимир Зайцев рассказал, почему у переболевших COVID-19 могут измениться вкусовые ощущения.