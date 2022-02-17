В Приморье подтвердили 1552 случая COVID-19 за сутки

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В Приморском крае подтвердили 1552 случая COVID-19 за последние сутки.
В Приморье подтвердили 1552 случая COVID-19 за сутки
  • AP

Об этом сообщает vostokmedia.com.

Общее число заболевших в регионе достигло 133 888. Выздоровели 105 346 жителей, в том числе 884 за минувшие 24 часа.

По данным пресс-службы краевого правительства, коллективный иммунитет составляет 65%.

Также стало известно, что в Мурманской области отменяют обязательное предоставление QR-кодов в ТЦ, общепите и кинотеатрах с 18 февраля. Соответствующее постановление подписал губернатор Андрей Чибис, передают «Невские новости».

Часть ограничений сохранится. В частности, без QR-кода нельзя посещать спортивные состязания, театры, музеи и другие культурные учреждения.

Ранее врач-отоларинголог высшей категории кандидат медицинских наук Владимир Зайцев рассказал, почему у переболевших COVID-19 могут измениться вкусовые ощущения.

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