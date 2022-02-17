В Удмуртии зарегистрировали 2955 случаев COVID-19 за сутки

В Удмуртии зарегистрировали 2955 случаев COVID-19 за последние сутки. Госпитализированы 195 жителей.

Об этом сообщает ИА «Удмуртия» со ссылкой на пресс-службу главы и правительства республики.

В поликлиниках наблюдаются 38 543 человека с коронавирусом, болезнь протекает в лёгкой форме. В состоянии средней тяжести находятся 1148 пациентов ковидных центров, в тяжёлом — 277.

Выздоровели за минувшие 24 часа 1004 жителя.

Также стало известно, что на Камчатке увеличили число коек в инфекционных моногоспиталях — ещё 40 мест появилось в городской больнице №2 Петропавловска-Камчатского, передаёт ИА REGNUM со ссылкой на региональное правительство.

Таким образом, количество коек достигло 586.

«Мы держим ситуацию на особом контроле, проводим ежедневный мониторинг использования коек. Отметим, что, несмотря на увеличение коечного фонда для пациентов с коронавирусом, медицинские учреждения продолжат оказывать помощь пациентам терапевтического профиля», — отметили в краевом Минздраве.

Ранее врач-отоларинголог высшей категории кандидат медицинских наук Владимир Зайцев рассказал, почему у переболевших COVID-19 могут измениться вкусовые ощущения.