В Краснодарском крае выявили 4326 случаев COVID-19 за сутки

В Краснодарском крае выявили 4326 случаев COVID-19 за последние сутки. Госпитализированы 657 жителей.

Об этом сообщает портал «Юга.ру» со ссылкой на региональный оперативный штаб.

Больше всего заболевших — в Краснодаре (1230 человек).

Показатель заболеваемости на 100 тыс. населения — 3446.

На дому с подтверждённым коронавирусом лечатся 51 968 жителей, в стационарах — 3184.

В целом в России за последние 24 часа зарегистрировали 180 622 случая COVID-19, передаёт «ПолитЭксперт».

Ранее врач-отоларинголог высшей категории кандидат медицинских наук Владимир Зайцев рассказал, почему у переболевших COVID-19 могут измениться вкусовые ощущения.