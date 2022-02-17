В Госдуме назвали разумной идею скидки на билеты для планирующих усыновить ребёнка

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Ангелина Шурпина
Член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Екатерина Стенякина в беседе с RT прокомментировала предложение ввести 50%-ную скидку на железнодорожные и авиабилеты для потенциальных родителей в ходе процедуры усыновления.
В Госдуме назвали разумной идею скидки на билеты для планирующих усыновить ребёнка
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Депутат отметила, что считает инициативу «весьма разумной».

«Есть регионы, в которых количество детских домов стремительно сокращается, есть субъекты, в которых детские дома вообще закрылись, но в других регионах они до сих пор есть. Есть дети, которые до сих пор ждут своих родителей. Наверное, государство должно дать возможность взрослым поехать на встречу со своим будущим ребёнком в другой регион», — сообщила Стенякина.

Она добавила, что подобная инициатива может стать следующим этапом действий государства «по возвращению детей в семью». 

Ранее депутат Госдумы Евгений Фёдоров предложил ввести 50%-ную скидку на железнодорожные и авиабилеты для потенциальных родителей во время процедуры усыновления. 

Парламентарий отметил, что они часто вынуждены посещать другие регионы, что приводит к значительным расходам на транспорт и проживание.

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