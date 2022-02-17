Депутат ГД Фёдоров предложил ввести скидку на транспорт для потенциальных усыновителей

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Дмитрий Рункевич
Депутат Госдумы Евгений Фёдоров предложил ввести 50%-ную скидку на железнодорожные и авиабилеты для потенциальных родителей, которые занимаются процедурой усыновления. Копия письма на имя главы Минтруда Антона Котякова есть в распоряжении RT.
Депутат ГД Фёдоров предложил ввести скидку на транспорт для потенциальных усыновителей
  • РИА Новости

В обращении законодатель отметил, что в соответствии с Семейным кодексом России усыновление является приоритетной формой устройства детей, оставшихся без попечения родителей.

В настоящее время гражданин, который изъявил желание стать усыновителем, должен собрать определённый перечень документов, на основании которых в последующем получит заключение о возможности быть усыновителем.

Как отметил депутат, данное заключение действует два года. В течение данного времени потенциальный усыновитель имеет возможность получать в муниципальных и районных органах опеки на всей территории России направления на знакомство с определённым ребёнком и посещать детские дома.

При этом нередко усыновители вынуждены посещать другие регионы, нести значительные расходы на транспорт и проживание, отметил парламентарий.

«В целях подготовки поправок к федеральному законодательству и иным нормативным правовым актам, в том числе к закону о бюджете, прошу вас оценить целесообразность введения 50%-ной компенсации затрат на железнодорожные и авиабилеты, но совокупно в размере не более двух МРОТ, для граждан, имеющих действующее заключение о возможности быть усыновителем, а также оценить возможные дополнительные финансовые затраты при реализации данной льготы», — говорится в обращении.

Ранее при правительстве России была создана специальная комиссия по вопросам семейной политики.

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