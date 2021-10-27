При правительстве России создали специальную комиссию по вопросам семейной политики

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При правительстве России создали специальную комиссию по вопросам семейной политики. В её состав войдут представители Минтруда, Минпросвещения, Минздрава, Минфина, Минюста, общественники, представители законодательной и региональной власти.
При правительстве России создали специальную комиссию по вопросам семейной политики
  • © Кирилл Каллиников
  • РИА Новости

«Эта межведомственная рабочая группа станет «центром притяжения» вопросов семейной политики, причём не только региональных и федеральных, но и, так сказать, межведомственных», — заявила в беседе с «Парламентской газетой» председатель комитета Совета Федерации по социальной политике Инна Святенко, которая вошла в состав комиссии.

По её словам, такая консолидация позволит совершенствовать семейную политику, вырабатывать комплексные пути решения, оперативно отрабатывать соответствующие вопросы.

Как отметила Святенко, государство уделяет особое внимание развитию института семьи, поддержке подрастающего поколения.

«На решение вопросов адресной поддержки семей с детьми, имеющих низкий уровень дохода, направлены как федеральные законы, которые расширяют возможности социальной поддержки граждан, так и государственные программы: социальный контракт, материнский капитал и многие другие. Однако, несмотря на такой широкий пакет социальных мер поддержки, остаётся острой тема социального сиротства и обеспечения детей-сирот жильём», — сказала сенатор.

Она добавила, что в комитете Совфеда этот вопрос находится на особом контроле и его продолжат решать в том числе с коллегами по рабочей группе.

Ранее уполномоченный по правам ребёнка в Республике Татарстан Ирина Волынец в беседе с Nation News напомнила о льготах для многодетных семей в России.

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