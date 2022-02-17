Глава медлаборатории Саванович рассказал о сходстве гиповитаминоза и постковида
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По его словам, гиповитаминоз (дефицит витаминов) проявляется в том числе ослаблением иммунитета, кровоточивостью дёсен, выпадением волос, хронической усталостью, снижением иммунитета и проблемами с кожей.
«Удивительно, но симптомы постковидного синдрома во многом совпадают с признаками гиповитаминоза: расстройства пищеварения, снижение активности иммунитета, выпадение волос, постоянная усталость и сильная утомляемость», — сказал эксперт в беседе с «Известиями».
Кроме того, признаками постковидного синдрома могут быть одышка, нарушение обоняния и вкуса, проблемы с печенью.
«Причина заключается в том, что синдром затрагивает значительную часть органов — лёгкие, сердце, сосуды, нервную систему, печень, кишечник и так далее», — уточнил Саванович.
В то же время он отметил, что у постковидного синдрома есть одно опасное свойство — повышение тромбообразования.
Ранее терапевт, иммунолог Ирина Ярцева в беседе с URA.RU дала рекомендации по восстановлению после коронавирусной инфекции, вызванной штаммом «омикрон».