РБК: Минтруд инициировал изменение порядка выплаты пособий для безработных
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Закон внесут в Госдуму осенью текущего года.
Документ представляет собой список проблемных вопросов: теневая занятость, безработица и пособия для безработных.
Министерство инициировало определить правовой статус самозанятых граждан и установить правила использования заёмного труда.
По мнению директора института занятости и профессий НИУ ВШЭ, члена рабочей группы Фёдора Прокопова, самый большой интерес вызовет обсуждение статуса самозанятых.
Ранее в пресс-службе российского Министерства труда сообщили, что безработные смогут подать заявление на обучение посредством портала «Работа в России» в режиме онлайн.
До этого телеканал «360» сообщил, что число безработных жителей Московской области уменьшилось в 2,5 раза за полгода — с 70 тыс. до 27,5 тыс.