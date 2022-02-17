РБК: Минтруд инициировал изменение порядка выплаты пособий для безработных

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Минтруд России предложил концепцию новой редакции закона «О занятости населения», в рамках которой предлагается бороться с нелегальным трудоустройством, поменять правила выплат пособий по безработице и установить статус для самозанятых. Об этом пишет РБК.
РБК: Минтруд инициировал изменение порядка выплаты пособий для безработных
  • РИА Новости
  • © Максим Богодвид

Закон внесут в Госдуму осенью текущего года.

Документ представляет собой список проблемных вопросов: теневая занятость, безработица и пособия для безработных.

Министерство инициировало определить правовой статус самозанятых граждан и установить правила использования заёмного труда.

По мнению директора института занятости и профессий НИУ ВШЭ, члена рабочей группы Фёдора Прокопова, самый большой интерес вызовет обсуждение статуса самозанятых.

Ранее в пресс-службе российского Министерства труда сообщили, что безработные смогут подать заявление на обучение посредством портала «Работа в России» в режиме онлайн.

До этого телеканал «360» сообщил, что число безработных жителей Московской области уменьшилось в 2,5 раза за полгода — с 70 тыс. до 27,5 тыс.

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