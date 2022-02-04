В Минтруде рассказали о способе подачи заявления на обучение онлайн для безработных

В пресс-службе российского Министерства труда сообщили, что безработные смогут подать заявление на обучение посредством портала «Работа в России» в режиме онлайн.

«Безработным гражданам для подачи заявления на обучение... можно будет сделать дистанционно через личный кабинет портала «Работа в России», — приводит ТАСС сообщение.

Отмечается, что получить рекомендации по профориентации можно будет в любом центре занятости по экстерриториальному принципу.

Профилирование граждан и работодателей будет проводиться в автоматическом режиме.

Ранее российский лидер Владимир Путин сообщил, что безработица в России держится на минимальном уровне в 4,3%.

В феврале в Москве был зафиксирован самый низкий уровень безработицы с мая 2020 года — 0,46%.