В Минтруде рассказали о способе подачи заявления на обучение онлайн для безработных

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В пресс-службе российского Министерства труда сообщили, что безработные смогут подать заявление на обучение посредством портала «Работа в России» в режиме онлайн.
В Минтруде рассказали о способе подачи заявления на обучение онлайн для безработных
  • РИА Новости

«Безработным гражданам для подачи заявления на обучение... можно будет сделать дистанционно через личный кабинет портала «Работа в России», — приводит ТАСС сообщение.

Отмечается, что получить рекомендации по профориентации можно будет в любом центре занятости по экстерриториальному принципу.

Профилирование граждан и работодателей будет проводиться в автоматическом режиме.

Ранее российский лидер Владимир Путин сообщил, что безработица в России держится на минимальном уровне в 4,3%.

В феврале в Москве был зафиксирован самый низкий уровень безработицы с мая 2020 года — 0,46%.

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