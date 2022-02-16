Невролог Мацокин дал советы по восстановлению после COVID-19

Врач-невролог сети клиник «Атлас» Игорь Мацокин дал советы по восстановлению после COVID-19.

«Нужно постепенно увеличить физическую активность: для начала достаточно регулярных пеших прогулок не менее 3 км в день. Затем можно подключать бассейн, спортивный зал», — заявил он в беседе с «Газетой.Ru».

Как считает врач, пользу может принести и «когнитивный тренинг», в том числе чтение, заучивание стихов, решение кроссвордов и головоломок, настольные и компьютерные игры.

«Важно соблюдение режима сна: именно при правильной гигиене сна происходит достаточная детоксикация и восстановление мозга», — отметил Мацокин.

Не менее важным он назвал правильное питание.

Ранее врач-терапевт, иммунолог Ирина Ярцева в беседе с URA.RU дала рекомендации по восстановлению после «омикрона».