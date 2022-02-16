Гинцбург назвал возможные сроки выхода вакцины от COVID-19 на основе вирусоподобных частиц
- РИА Новости
«Первая-вторая фаза клинических исследований должна пройти за три — три с половиной месяца, а дальше мы будем смотреть на эффективность», — цитирует его РИА Новости.
По словам Гинцбурга, «если всё будет очень хорошо, в гражданский оборот вакцина выйдет к осени».
Гинцбург также отметил, что новый препарат от коронавируса с вирусоподобными частицами не содержит живого вируса.
Ранее Минздрав России одобрил проведение клинических исследований первой-второй фаз испытания вакцины от коронавируса, содержащей вирусоподобные частицы.