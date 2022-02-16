Гинцбург назвал возможные сроки выхода вакцины от COVID-19 на основе вирусоподобных частиц

Вакцина от коронавируса, содержащая вирусоподобные частицы, может появиться в гражданском обороте к осени. Об этом заявил директор НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург.

«Первая-вторая фаза клинических исследований должна пройти за три — три с половиной месяца, а дальше мы будем смотреть на эффективность», — цитирует его РИА Новости.

По словам Гинцбурга, «если всё будет очень хорошо, в гражданский оборот вакцина выйдет к осени».

Гинцбург также отметил, что новый препарат от коронавируса с вирусоподобными частицами не содержит живого вируса.

Ранее Минздрав России одобрил проведение клинических исследований первой-второй фаз испытания вакцины от коронавируса, содержащей вирусоподобные частицы.