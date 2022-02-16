Гинцбург: в вакцине от COVID-19 на основе вирусоподобных частиц нет живого вируса

Вакцина от коронавируса, содержащая вирусоподобные частицы, не содержит живого вируса. Об этом заявил директор НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург.

«Вакцина живого вируса не содержит, генетического материала в вакцине не будет», — цитирует РИА Новости Гинцбурга.

Он также уточнил, что новый препарат будет двухкомпонентным.

Ранее Гинцбург сообщил, что в центре имени Гамалеи готовятся к клиническим исследованиям вакцины от коронавируса на основе штаммов «омикрон» и «дельта».

Минздрав России одобрил проведение клинических исследований первой-второй фаз испытания вакцины от коронавируса, содержащей вирусоподобные частицы.