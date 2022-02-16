Гинцбург: в вакцине от COVID-19 на основе вирусоподобных частиц нет живого вируса
- РИА Новости
«Вакцина живого вируса не содержит, генетического материала в вакцине не будет», — цитирует РИА Новости Гинцбурга.
Он также уточнил, что новый препарат будет двухкомпонентным.
Ранее Гинцбург сообщил, что в центре имени Гамалеи готовятся к клиническим исследованиям вакцины от коронавируса на основе штаммов «омикрон» и «дельта».
Минздрав России одобрил проведение клинических исследований первой-второй фаз испытания вакцины от коронавируса, содержащей вирусоподобные частицы.