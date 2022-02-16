Минздрав разрешил исследования вакцины против коронавируса на основе вирусоподобных частиц

Минздрав России одобрил проведение клинических исследований I—II фаз вакцины против коронавируса, содержащей вирусоподобные частицы, следует из госреестра ведомства.

Исследование будет проводиться центром им. Гамалеи с участием добровольцев в возрасте от 18 до 55 лет «для оценки переносимости, безопасности и иммуногенности лекарственного препарата».

Ранее академик РАН, глава центра им. Гамалеи Минздрава России Александр Гинцбург сообщил, что в центре им. Гамалеи готовятся к клиническим исследованиям вакцины от коронавируса на основе штаммов «омикрон» и «дельта».