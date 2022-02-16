Минздрав разрешил исследования вакцины против коронавируса на основе вирусоподобных частиц

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Минздрав России одобрил проведение клинических исследований I—II фаз вакцины против коронавируса, содержащей вирусоподобные частицы, следует из госреестра ведомства.
Минздрав разрешил исследования вакцины против коронавируса на основе вирусоподобных частиц
  • РИА Новости

Исследование будет проводиться центром им. Гамалеи с участием добровольцев в возрасте от 18 до 55 лет «для оценки переносимости, безопасности и иммуногенности лекарственного препарата».

Ранее академик РАН, глава центра им. Гамалеи Минздрава России Александр Гинцбург сообщил, что в центре им. Гамалеи готовятся к клиническим исследованиям вакцины от коронавируса на основе штаммов «омикрон» и «дельта».

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