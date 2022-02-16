Минздрав разрешил исследования вакцины против коронавируса на основе вирусоподобных частиц
- РИА Новости
Исследование будет проводиться центром им. Гамалеи с участием добровольцев в возрасте от 18 до 55 лет «для оценки переносимости, безопасности и иммуногенности лекарственного препарата».
Ранее академик РАН, глава центра им. Гамалеи Минздрава России Александр Гинцбург сообщил, что в центре им. Гамалеи готовятся к клиническим исследованиям вакцины от коронавируса на основе штаммов «омикрон» и «дельта».