В Краснодарском крае зарегистрировали 4983 случая коронавируса за сутки

В Краснодарском крае зарегистрировали 4983 случая коронавируса за последние сутки.

Об этом сообщает портал «Юга.ру» со ссылкой на региональный оперативный штаб.

Больше всего заболевших — в Новороссийске (1398 человек).

На амбулаторном лечении находятся 54 487 жителей, в стационарах — 3176.

Также стало известно, что в Московской области прививку от COVID-19 сделала 8601 беременная жительница, передаёт телеканал «360».

Как отметила первый зампред регионального правительства Светлана Стригункова, в первую очередь вакцинация показана беременным с хроническими заболеваниями.

Ранее член комитета Совфеда по социальной политике, заслуженный врач России Владимир Круглый прокомментировал ситуацию с заболеваемостью COVID-19.