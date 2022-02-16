В Краснодарском крае зарегистрировали 4983 случая коронавируса за сутки
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Об этом сообщает портал «Юга.ру» со ссылкой на региональный оперативный штаб.
Больше всего заболевших — в Новороссийске (1398 человек).
На амбулаторном лечении находятся 54 487 жителей, в стационарах — 3176.
Также стало известно, что в Московской области прививку от COVID-19 сделала 8601 беременная жительница, передаёт телеканал «360».
Как отметила первый зампред регионального правительства Светлана Стригункова, в первую очередь вакцинация показана беременным с хроническими заболеваниями.
Ранее член комитета Совфеда по социальной политике, заслуженный врач России Владимир Круглый прокомментировал ситуацию с заболеваемостью COVID-19.