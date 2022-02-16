Заслуженный врач России Круглый прокомментировал ситуацию с заболеваемостью COVID-19
- РИА Новости
«Я думаю, всё-таки более вероятно, что постепенное будет снижение. Во-первых, у нас есть опыт ЮАР, где появился впервые «омикрон», есть опыт европейских стран, где он имел место», — заявил он в беседе с «Радио 1».
По его словам, обычно после подъёма заболеваемости идёт постепенное снижение, на данный момент «нет никаких предпосылок, чтобы был рост».
Вместе с тем Круглый не исключил, что в будущем могут появиться новые штаммы коронавируса.
«Надеюсь, что этого не будет, но исключить этого нельзя», — сказал он.
Ранее врач-терапевт, иммунолог Ирина Ярцева в беседе с URA.RU дала рекомендации по восстановлению после «омикрона».