В Ростовской области выявили 4224 случая коронавируса за сутки

В Ростовской области выявили 4224 случая коронавируса за последние сутки.

Об этом сообщает rostovgazeta.ru со ссылкой на региональное правительство.

На лечении в ковидных госпиталях находятся 3516 пациентов.

С начала пандемии в регионе заболели 275 103 человека, вылечились 209 тыс.

Также стало известно, что в Татарстане за минувшие 24 часа вакцинировались 2914 жителей, передаёт «Реальное время». Всего в республике прививку сделали 2 440 640 человек.

Завершили иммунизацию 1 902 100 татарстанцев, ревакцинировались 226 829.

Ранее член комитета Совфеда по социальной политике, заслуженный врач России Владимир Круглый прокомментировал ситуацию с заболеваемостью COVID-19.