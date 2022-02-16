В Иркутской области зафиксировали 3049 случаев COVID-19 за сутки

В Иркутской области зафиксировали 3049 случаев COVID-19 за последние сутки.

Об этом сообщает kp.ru со ссылкой на региональный оперативный штаб.

Общее число заболевших в регионе достигло 214 762.

«Всего на лечении в медицинских учреждениях находятся 3979 человек. Это меньше на 12 человек, чем вчера», — отметили в штабе.

Выписаны за всё время 162 078 жителей, в том числе 681 за минувшие 24 часа.

В целом в России за сутки выявили 179 284 случая коронавируса, передаёт «Утро.ру».

Ранее член комитета Совфеда по социальной политике, заслуженный врач России Владимир Круглый прокомментировал ситуацию с заболеваемостью COVID-19.