Путин подписал закон, позволяющий приватизировать земли в санитарных зонах у воды

Короткая ссылка
Президент России Владимир Путин подписал закон, позволяющий приватизировать земельные участки, расположенные во втором поясе санитарных зон у рек, каналов, водохранилищ и озёр.
Путин подписал закон, позволяющий приватизировать земли в санитарных зонах у воды
  • РИА Новости

Документ опубликован на официальном портале правовой информации.

Как сообщает РИА Новости, самые строгие правила действуют в первом поясе.

Принятый закон снимает ограничение на приватизацию, разрешая переводить земли второго пояса в частную собственность.

В правительстве отметили, что это не создаст дополнительных рисков загрязнения источников питьевого водоснабжения.

В Союзе дачников Подмосковья ранее рассказали, как начать пользоваться заброшенным дачным участком.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
Уважаемые читатели, оставленные вами ранее комментарии в процессе миграции из-за смены платформы. В ближайшее время все диалоги вернутся
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить