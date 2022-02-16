Путин подписал закон, позволяющий приватизировать земли в санитарных зонах у воды

Президент России Владимир Путин подписал закон, позволяющий приватизировать земельные участки, расположенные во втором поясе санитарных зон у рек, каналов, водохранилищ и озёр.

РИА Новости