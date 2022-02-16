Путин подписал закон, позволяющий приватизировать земли в санитарных зонах у воды
- РИА Новости
Документ опубликован на официальном портале правовой информации.
Как сообщает РИА Новости, самые строгие правила действуют в первом поясе.
Принятый закон снимает ограничение на приватизацию, разрешая переводить земли второго пояса в частную собственность.
В правительстве отметили, что это не создаст дополнительных рисков загрязнения источников питьевого водоснабжения.
В Союзе дачников Подмосковья ранее рассказали, как начать пользоваться заброшенным дачным участком.