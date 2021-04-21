В Союзе дачников Подмосковья рассказали, как начать пользоваться заброшенным участком

В Союзе дачников Подмосковья рассказали, как начать пользоваться заброшенным дачным участком.

Об этом сообщает «Российская газета».

Как отметили эксперты, сначала необходимо разобраться, как оформлена земля.

Например, участок не приватизирован, а владелец умер. Если правом приватизации никто не воспользовался, то земля относится к муниципальной собственности. Решением общего собрания СНТ может быть принят новый член товарищества, который готовит межевой план и направляет документы в Росреестр.

Если участок приватизирован, владелец умер, а родственников нет или они не вступают в права наследования, то администрация вправе обратиться к нотариусу или в суд для оформления такого имущества в муниципальную собственность. В будущем участок могут выставить на торги на общих основаниях или бесплатно предоставить очередникам.

Если участок приватизирован, а владелец ничего не хочет делать, то муниципальный земельный контроль вправе наложить штраф на такого землепользователя. Если ситуация не меняется в течение трёх лет, то районная или поселковая администрация может обратиться в суд за изъятием участка в муниципальную собственность.

Ранее газета «Известия» сообщала, что в компании «Ингосстрах» заявили о росте спроса на страхование загородных домов в пандемию.