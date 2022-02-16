В Кировской области зарегистрировали 2068 случаев COVID-19 за сутки

В Кировской области зарегистрировали 2068 случаев COVID-19 за последние сутки.

Об этом сообщает progorod43 со ссылкой на региональный оперативный штаб.

В стационарах лечится 4081 пациент. На амбулаторном лечении находятся 22 474 заболевших гриппом и ОРВИ, 31 081 — коронавирусом.

Также стало известно, что в Челябинской области выявили 4705 случаев COVID-19. Выписаны 4886 жителей, передаёт интернет-издание argumenti.ru со ссылкой на областной Минздрав.

Ранее член комитета Совфеда по социальной политике, заслуженный врач России Владимир Круглый прокомментировал ситуацию с заболеваемостью COVID-19.