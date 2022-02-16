В Татарстане выявили 3746 случаев COVID-19 за сутки
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Об этом сообщает «Реальное время».
Всего в республике заболели 80 629 жителей. Выздоровел 50 871 человек, в том числе 2794 за минувшие 24 часа.
Также стало известно, что в Удмуртии зарегистрировали 2898 случаев коронавируса за сутки. Госпитализированы 188 жителей, передаёт ИА «Удмуртия» со ссылкой на пресс-службу главы и правительства региона.
Выздоровели за последние 24 часа 958 человек.
Ранее член комитета Совфеда по социальной политике, заслуженный врач России Владимир Круглый прокомментировал ситуацию с заболеваемостью COVID-19.