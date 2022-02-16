В Татарстане выявили 3746 случаев COVID-19 за сутки

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В Татарстане выявили 3746 случаев COVID-19 за последние сутки.
В Татарстане выявили 3746 случаев COVID-19 за сутки
  • © Patrick Aventurier/Abaca/Sipa USA
  • Legion-Media

Об этом сообщает «Реальное время».

Всего в республике заболели 80 629 жителей. Выздоровел 50 871 человек, в том числе 2794 за минувшие 24 часа.

Также стало известно, что в Удмуртии зарегистрировали 2898 случаев коронавируса за сутки. Госпитализированы 188 жителей, передаёт ИА «Удмуртия» со ссылкой на пресс-службу главы и правительства региона.

Выздоровели за последние 24 часа 958 человек.

Ранее член комитета Совфеда по социальной политике, заслуженный врач России Владимир Круглый прокомментировал ситуацию с заболеваемостью COVID-19.

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