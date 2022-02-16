Депутат Нилов высказался об идее ввести единую систему учёта и контроля содержания собак

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Дарья Ускова
Председатель комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов прокомментировал в беседе с RT предложение депутата Виталия Милонова ввести единую систему учёта и контроля содержания собак в крупных городах России.
Депутат Нилов высказался об идее ввести единую систему учёта и контроля содержания собак
  • Gettyimages.ru
  • © Nastya Korenkova / EyeEm

По мнению депутата, регистрация и ведение учёта домашних питомцев необходимы для того, чтобы хозяева несли ответственность за брошенных животных. Однако, как отметил Нилов, это лишь частично решает проблему.

«А если собака, даже та, которая находится в реестре, родила, а щенков бросили. Щенки подросли и стали бездомными животными — они никак не идентифицированы», — пояснил эксперт.

Он также подчеркнул, что такие вопросы необходимо прорабатывать с профильными экспертами.

«Есть зоозащитные организации, которые имеют свои конструктивные и действенные предложения по урегулированию вопроса, связанного с бездомными животными», — заключил собеседник RT.

Ранее депутат Милонов выдвинул инициативу о создании единой системы учёта и контроля содержания собак на фоне сообщений о нападениях бродячих собак на жителей в разных регионах страны.

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