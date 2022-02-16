Председатель Совфеда Матвиенко заявила, что россияне не хотят войны

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Председатель Совета Федерации России Валентина Матвиенко заявила, что российское общество не хочет войны.
Председатель Совфеда Матвиенко заявила, что россияне не хотят войны
  • РИА Новости
  • © Пресс-служба Совета Федерации РФ

«Что касается настроений в российском обществе, то здесь я могу категорично заявить. В России никто не хочет войны ни с Украиной, ни с кем бы то ни было. Для старшего поколения, выросшего в советское время, для меня лично сама мысль о войне с украинским народом просто кощунственна. Для руководства страны, поверьте, тоже», — заявила Матвиенко в беседе с «Парламентской газетой».

Ранее президент России Владимир Путин на пресс-конференции по итогам переговоров с канцлером ФРГ Олафом Шольцем заявил, что Россия не хочет войны.

Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков сообщил, что Путин готов к переговорам по ситуации вокруг Украины и вопросам безопасности.

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