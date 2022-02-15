В Петербурге заявили о достижении 100%-ного коллективного иммунитета к COVID-19

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Первый заместитель Комитета по здравоохранению Андрей Сарана в эфире телеканала «Санкт-Петербург» заявил, что уровень коллективного иммунитета от коронавируса в Петербурге достиг 100%.
В Петербурге заявили о достижении 100%-ного коллективного иммунитета к COVID-19
  • РИА Новости

«Если говорить о коллективном иммунитете, мы достигли 100%», — объявил он.

Сарана добавил, что в это число входят и переболевшие COVID-19, и вакцинированные от коронавируса.

Ранее сообщалось, что первым компонентом вакцины от коронавируса в Санкт-Петербурге привились 3 507 657 человек.

Председатель Комитета по здравоохранению Санкт-Петербурга Дмитрий Лисовец ранее заявил о преодолении пика пятой волны коронавируса и снижении числа пациентов с COVID-19.

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