В Петербурге заявили о достижении 100%-ного коллективного иммунитета к COVID-19

Первый заместитель Комитета по здравоохранению Андрей Сарана в эфире телеканала «Санкт-Петербург» заявил, что уровень коллективного иммунитета от коронавируса в Петербурге достиг 100%.

«Если говорить о коллективном иммунитете, мы достигли 100%», — объявил он.

Сарана добавил, что в это число входят и переболевшие COVID-19, и вакцинированные от коронавируса.

Ранее сообщалось, что первым компонентом вакцины от коронавируса в Санкт-Петербурге привились 3 507 657 человек.

Председатель Комитета по здравоохранению Санкт-Петербурга Дмитрий Лисовец ранее заявил о преодолении пика пятой волны коронавируса и снижении числа пациентов с COVID-19.