В Петербурге от COVID-19 первым компонентом вакцины привились более 3,5 млн человек

Первым компонентом вакцины от коронавируса в Санкт-Петербурге привились 3 507 657 человек, следует из данных портала стопкоронавирус.рф.

Согласно опубликованной информации, полный курс вакцинации от COVID-19 в городе прошли 3 359 754 человека. Уровень коллективного иммунитета составляет 85,8%. Председатель Комитета по здравоохранению Санкт-Петербурга Дмитрий Лисовец ранее заявил о преодолении пика пятой волны коронавируса и снижении числа пациентов с COVID-19. По его словам, число заболевших COVID-19 в городе составляет примерно 287 тыс., несколькими днями ранее оно составляло порядка 297 тыс.