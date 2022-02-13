В Петербурге от COVID-19 первым компонентом вакцины привились более 3,5 млн человек
Согласно опубликованной информации, полный курс вакцинации от COVID-19 в городе прошли 3 359 754 человека.
Уровень коллективного иммунитета составляет 85,8%.
Председатель Комитета по здравоохранению Санкт-Петербурга Дмитрий Лисовец ранее заявил о преодолении пика пятой волны коронавируса и снижении числа пациентов с COVID-19.
По его словам, число заболевших COVID-19 в городе составляет примерно 287 тыс., несколькими днями ранее оно составляло порядка 297 тыс.