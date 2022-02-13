В Петербурге от COVID-19 первым компонентом вакцины привились более 3,5 млн человек

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Первым компонентом вакцины от коронавируса в Санкт-Петербурге привились 3 507 657 человек, следует из данных портала стопкоронавирус.рф.

Согласно опубликованной информации, полный курс вакцинации от COVID-19 в городе прошли 3 359 754 человека.

Уровень коллективного иммунитета составляет 85,8%.

Председатель Комитета по здравоохранению Санкт-Петербурга Дмитрий Лисовец ранее заявил о преодолении пика пятой волны коронавируса и снижении числа пациентов с COVID-19.

По его словам, число заболевших COVID-19 в городе составляет примерно 287 тыс., несколькими днями ранее оно составляло порядка 297 тыс.

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